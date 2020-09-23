AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شكرا لصديقة عمري بوسي.. لهذا السبب شكرت إلهام شاهين بوسي برسالة معبرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها، بصحبة نجوم الفن، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت إلهام شاهين برفقة الفنانات "بوسى شلبى وليلي علوي وهالة صدقي" و غيرهن من خطبة شقيق الفنانة إلهام شاهين أمير شاهين. 

وعلقت إلهام شاهين قائلة :"شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسي على دعوتها واحتفالها بخطبة أمير و منه ..و ربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هاله و ليلى و إيناس . . ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة و ما يحرمناش من بعض ابدا . بحبكم".

اقرأ أيضًا:

يذكر أن أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وشارك أمير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير شاهين يحتفل بخطوبته فى حضور شقيقته الفنانة إلهام

إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بـ"خطوبته": ربنا يسعدك ويفرح قلبك

هنا شيحة تهنئ أمير شاهين بـ"خطوبته": اليوم الذي كنا ننتظره جميعًا

شاهد .. زغروطة هالة صدقي لـ أمير شاهين في خطوبته بالساحل الشمالي

بعد إعلان خطبته.. الجمهور يبحث عن أمير شاهين

بعد إعلان خطوبة أمير شاهين.. أحدث الخطوبات في الوسط الفني

ترشيحاتنا

من داخل البحر..محمد مهران ينشر لحظاته الرومانسية مع زوجته

يديرها ٧ مسجلين خطر ويحتجزون ١٠٢ مدمن.. حكاية فيلتين لعلاج الإدمان بالجيزة.. صور

مهلة 15 يوما.. الجبلاية تحذر حارس بيراميدز من عدم سداد مستحقات الزمالك

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة

جريمة هزت القلوب .. رجل يتخلص من زوجته أمام أبنائه بحجة الدفاع عنهم

الهند تلقن أردوغان درسا: تعلم أولا كيف تحترم سيادة الدول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خمسينية تصارع الموت بسبب لسعة قنديل بحر أثناء السباحة.. اعرف القصة

مرسيدس تغير مفهوم الشاحنات العائلية "الفان" بسيارتها الجديدة.. صور

بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما