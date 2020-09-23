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اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 12751 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4213 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.
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