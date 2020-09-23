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حوادث

الحبس لمدة شهر لسارق «كولمن» المياه بأحد شوارع الغردقة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أيدت محكمة جنح مستأنف الغردقة حبس سائق تاكسي بالغردقة لمدة شهر، لسرقة كولمن مياه بأحد شوارع مدينة الغردقة، بعد قيامه بسرقة الكولمن ووضعه في التاكسي وبيعه. وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تمكنت من تحديد هوية سائق تاكسي ظهر في كاميرات المراقبة وتداول رواد فيس بوك فيديو له أثناء قيامه بسرقة كولمن مياه من أحد شوارع الغردقة .


وحددت إدارة مرور البحر الأحمر سيارة التاكسي ومالكها من خلال الكود الأمامي عليها وتم ضبطه أثناء مروره بأحد الأكمنة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة وإحالته للمحاكمة .

 

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع مدينة الغردقة، لسائق تاكسى يسرق كولمن مياه وضعه أحد المواطنين كسبيل لله ليشرب المارون منه.

 

وأظهر الفيديو الذى تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قيام سائق تاكسى بالتوقف بالقرب من كولمن المياه، والقيام بفتح شنطة السيارة التاكسي، والتوجه إلى الكولمن والتظاهر بأنه يقوم بالشرب منه، إلا أن الكولمن كان فارغا من المياه وقام بسرقته ووضعه داخل التاكسى.

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