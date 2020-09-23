بدء العمل بالمركز التكنولوجي لاستقبال التصالح في مطروح

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لمتابعة اجراءات فتح وتجهيز المركز التكنولوجى لإستقبال طلبات التصالح.





وتابع السكرتير العام تخصيص منافذ واجهزة حاسب ومظلة خارج المركز لضمان تقديم سبل الراحة المترددين علي المركز .





وأشار أنه بناء علي توجيهات محافظ مطروح يبداء من اليوم الأربعاء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح بجانب المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح.





وأوضح أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين وتوفير الراحة لهم وتخفيفًا للزحام وسرعة إنجاز العمل ، مشددًا على تقديم كافة وسائل الراحة والتيسيرات أمام المواطنين مع الإلتزام بالتباعد والاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين .







