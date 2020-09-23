فيديو جراف.. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

دعمت الإصلاحات الهيكلية والمالية التي أجرتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية الاقتصاد فى مواجهة العديدة من الازمات و أخرها التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا مما جعله أكثر الاقتصاديات استقرار بـ المنطقة العربية فضلا عن الثقة التي حازها من قبل المؤسسات الدولية و العالمية.
ويرصد "صدى البلد "الارشادات المتتالية لـ المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصري أثناء جائحة فيروس كورونا و التوقعات المستقبلية لأدائه.
ولمزيد من التفاصيل حول توقعات المؤسسات الدولية لوضع الاقتصاد المصري بعد كورونا، شاهد الفيديو جراف التالى..