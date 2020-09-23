فيديو جراف.. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

دعمت

الإصلاحات الهيكلية

والمالية التي أجرتها

الدولة المصرية

خلال السنوات الماضية الاقتصاد فى مواجهة العديدة من الازمات و أخرها التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا مما جعله أكثر الاقتصاديات استقرار بـ المنطقة العربية فضلا عن الثقة التي حازها من قبل المؤسسات الدولية و العالمية.



