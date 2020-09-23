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اقتصاد

فيديو جراف.. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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آية الجارحي
دعمت الإصلاحات الهيكلية والمالية التي أجرتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية الاقتصاد فى مواجهة العديدة من الازمات و أخرها التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا مما جعله أكثر الاقتصاديات استقرار بـ المنطقة العربية فضلا عن الثقة التي حازها من قبل المؤسسات الدولية و العالمية.

ويرصد "صدى البلد "الارشادات المتتالية لـ المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصري أثناء جائحة فيروس كورونا و التوقعات المستقبلية لأدائه.

ولمزيد من التفاصيل حول توقعات المؤسسات الدولية لوضع الاقتصاد المصري بعد كورونا، شاهد الفيديو جراف التالى..


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فيديو جراف.. توقعات المؤسسات الدولية لوضع الاقتصاد المصري بعد كورونا

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فيديو جراف.. كيف حاز الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات الدولية

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