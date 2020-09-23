برلماني: هاشتاج اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي كارثة ارتكبها تويتر

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن ما يتم من دعوات تحريضية وفبركة للأخبار والفيديوهات هو أمر متوقع من جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وماتبثه فضائيات الدم والعار والإرهاب من سموم من قطر وتركيا هو أمر طبيعى لأن مصر قضت على أحلام هؤلاء الشياطين فى إسقاط الدولة المصرية.





وقال " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم، إن أهداف قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب واضحة للشعب المصرى العظيم ولكل شعوب العالم وهى التخريب والتدمير خاصة أنه بعد كل إنجاز أو مشروع قومى كبير يتم على أرض مصر يقومون ببث الشائعات وتزييف وفبركة الحقائق ومحاولة إفقاد المواطنين الثقة من خلال بث السموم والأكاذيب عبر منصاتهم الإعلامية.





وطالب النائب محمد إسماعيل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الكارثة والسقطة المهنية التى قام بها موقع التواصل الاجتماعي - تويتر - بطرحه لهاشتاج "اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي" الذي سمحوا له بأن يتحول إلى وللاسف الشديد فى سقطة مهنية لا تغتفر الى " تريند".





وأكد ان هذا الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام لأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد " توتير " وذلك لتحريضه على العنف والإرهاب، مؤكدا أن هذه الجماعات الإرهابية والضالة لاتزال تحلم وتعيش فى غيبوبة.





وقال النائب محمد إسماعيل إن الشعب المصرى العظيم أصبح على وعى وإدراك كاملين بخطورة هذه الجماعات الإرهابية ولذلك كان الشعب المصرى هو الصخرة التى حطمت أحلام هذه الجماعات بعد وقوف كل المصريين داخل مصر وخارجها صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للبطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة وإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.