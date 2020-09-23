أمهم راحت تشتري حاجات مع خالتهم.. تفاصيل مصرع طفلة على يد شقيقها بحلوان

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مصرع طفلة 10 شهور أثناء لهوها مع شقيقها 9 سنوات بمدينة حلوان.





بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بحلوان، من مستشفي حلوان العام، أفاد بإستقبال جثة طفلة 10 شهور مصابة بكدمة في الرأس إثر سقوط من إرتفاع، وعلى الفور شكلت المباحث فرق لكشف ملابسات الواقعة.





التحريات الأولية في الحادث كشفت أن الطفلة تدعى جنات ع ع وتبلغ من العمر 10 شهور، وتركتها أمها بصحبة شقيقها ياسين البالغ من العمر 9 سنوات، وحينما عادت وجدتها جثة هامدة على السرير.





وتبين من التحريات، أن الأم تدعى دعاء ف ربة منزل، وتقطن بمنطقة عين شمس، وحضرت إلي مدينة حلوان بمنطقة منشأة جمال عبدالناصر حيث تقطن شقيقتها، وتركت الطفلة الصغيرة جنات برفقة شقيقها ياسين وذهبت بصحبة شقيقتها لشراء بعض الإحتياجات.





كما كشفت التحريات، أنه عقب عودة الأم وشقيقتها إلي المنزل وجدت ابنتها جنات جثة هامدة على السرير وبسؤال شقيقها الصغير أكد بأنها كانت تلهو وأنه لا يعلم شيء.





وبإجراء التحريات التكميلية، تبين أن الطفل كان يلهو مع شقيقته الصغرى فسقطت من على السرير لترتطم رأسها بالأرض وعقب ذلك قام بإعادتها على السرير وتركها.