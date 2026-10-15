قصر السينما يشهد الدورة الثامنة لملتقى أفلام المحاولة نوفمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عن انعقاد الدورة الثامنة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويشترط أن تكون الأعمال المشاركة فى الملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك، التي لا تزيد مدة عرضها على 30 دقيقة، على أن تكون جميع الأعمال المشاركة من إنتاج مصري، خلال الفترة من الأول من يناير 2025 حتى 30 سبتمبر 2026. وأن تقدم رؤية فنية أو معالجة جديدة لقضية مطروحة من قبل، فيما لا يشترط نوع الكاميرا المستخدمة في التصوير، بشرط أن تكون نسخة الفيلم صالحة للعرض.

وتقدم الأعمال على فلاشة ميموري، مرفقا بها ملف يتضمن بيانات الفيلم، وسابقة الأعمال، والبوستر الخاص بالفيلم، وملخص العمل، وصورا منه وإقرار خاص بتاريخ إنتاج الفيلم.

ويقدم الملتقى خمس جوائز مخصصة للمخرجين، تشمل جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وأفضل فيلم تحريك قصير، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تجديد وابتكار.

ويحصل الفيلم الفائز في كل فرع من فروع المسابقة على درع الملتقى وشهادة تقدير، كما تمنح شهادات تقدير للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج والمونتاج والتمثيل والسيناريو والتصوير

وتسلم الأعمال في قصر السينما بجاردن سيتي، خلال الفترة من 18 أكتوبر الجاري، وحتى 10 نوفمبر المقبل.

ينفذ الملتقى قصر السينما التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة السينمائية، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.