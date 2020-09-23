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أخبار العالم

اليونان: نشك في نوايا تركيا رغم استئناف المحادثات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:37 م
علم اليونان
علم اليونان
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن الحكومة اليونانية تأكيدها أن "استئناف الحوار السياسي مع تركيا لخفض التصعيد في شرق المتوسط خطوة جيدة لكننا نشك في نواياها".


وأضافت الحكومة اليونانية أنها ستعود إلى خيار العقوبات على تركيا إذا واصلت الأخيرة أنشطتها غير القانونية.

وأعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بـ "التقدم الجيد" في المحادثات العسكرية بين تركيا واليونان، فيما يخص النزاع بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، بعد محادثات أجراها في بروكسل، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن المسئولين العسكريين من كلا الجانبين عقدوا خمسة اجتماعات في مقر حلف الناتو للتوصل إلى اتفاق حول آلية منع اشتباكات جوية أو بحرية في شرق المتوسط.

وأضاف ستولتنبرج: "الاجتماعات قائمة وهناك تقدم جيد تم إحرازه".

وتابع: "هناك محادثات تقنية عسكرية، إنهم ملتزمون بالجهود الدبلوماسية التي قادتها ألمانيا لحل الخلاف الأساسي بينهم".

تأتي تلك المحادثات عقب تهديد الاتحاد الأوروبي لتركيا، بفرض عقوبات صارمة عليها في حال لم تنخرط في محادثات مع اليونان والتوقف عن أعمالها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أمس أن بلاده متمسكة بحقوقها في مياه شرق المتوسط، معربًا عن استعداد بلاده لخوض حوار مع اليونان وقبرص للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.
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