AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المطرب عمر كمال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تعرض الفنان الشاب عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور

السيطرة على حريق شب فى عقار بمصر الجديدة

لأول مرة.. 290 ألف طالب تقدم للمعاهد الأزهرية

السيسي يوافق لـ 3 وزراء على استغلال المحاجر والملاحات

السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل غاز شرق المتوسط

100 تاتو ضد المسح..أحمد الفيشاوى يثير الجدل بصورة عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة