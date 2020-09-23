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تعليم

يقبل 10 كليات.. شروط الالتحاق بقسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الأفريقية العليا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:36 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم

يستقبل قسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الأفريقية العليا الكثير من الطلاب المتقدمين له ، والراغبين في دراسة تخصصاته وبرامجه الاكاديمية الحديثة في مختلف المجالات 


 وينشر "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للالتحاق بالقسم والكليات التي يقبلها .

 

الكليات التي يقبلها القسم :-

- كلية الطب البشري

- كلية الطب البيطري

- كلية الصيدلة

- كلية طب الاسنان

- كليات العلوم والزراعة عدا أقسام (الاقتصاد الزراعي – الاجتماع الريفي والارشاد الزراعي)

- كلية الهندسة والتكنولوجيا والبترول والتعدين

- كلية الفنون الجميلة (قسم عمارة)

- كلية التخطيط العمراني

- كلية البنات (الاقسام العلمية فقط)

- كلية الاقتصاد المنزلي


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يساهم القسم في تنظيم العديد من الدورات والندوات وورش العمل التي تعالج العديد من القضايا الهامة مثل (قضايا المياه – مشاكل تدهور التربة – مستقبل الامن الغذائي الافريقي – تنمية الموارد الطبيعية بدول حوض النيل – إدارة الموارد الطبيعية في افريقيا – تنمية النظم البيئية الصحراوية)


ويقوم القسم بتخريج طلاب حاصلين على درجة الدبلوم في الدراسات الافريقية ، بجانب العديد من الحاصلين على دجتي الماجيستير والدكتوراه من المصريين والافارقة والعرب المتخصصين في المجالات المذكورة .

 

الاوراق المطلوبة للالتحاق بالقسم :-

- الشهادات المعتمدة التي حصل عليها الطالب

- إثبات الموقف من التجنيد

- موافقة جهة العمل

- عدد 6 صور شخصية حديثة

- استمارة الالتحاق بعد ملئ البيانات الموجودة بها

 

ويتم تقديم أوراق الالتحاق الخاص بالدبلوم مرتين في العام ، حيث يتم تقديمها قبل بداية كل فصل دراسي وفقا للاوقات التي تعلنها الكلية ، حيث تقوم إدارة الدراسات العليا بإرسال البيانات الخاصة بالطلاب للأقسام العلمية للفحص وإعداد قائمة المقبولين ، كما يجب اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي تحددها الكلية للتأكد من حسن استعداده للدراسة والبحث العلمي .  

 

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