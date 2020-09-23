يقبل 10 كليات.. شروط الالتحاق بقسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الأفريقية العليا

يستقبل قسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الأفريقية العليا الكثير من الطلاب المتقدمين له ، والراغبين في دراسة تخصصاته وبرامجه الاكاديمية الحديثة في مختلف المجالات
وينشر "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للالتحاق بالقسم والكليات التي يقبلها .
الكليات التي يقبلها القسم :-
- كلية الطب البشري
- كلية الطب البيطري
- كلية الصيدلة
- كلية طب الاسنان
- كليات العلوم والزراعة عدا أقسام (الاقتصاد الزراعي –
الاجتماع الريفي والارشاد الزراعي)
- كلية الهندسة والتكنولوجيا والبترول والتعدين
- كلية الفنون الجميلة (قسم عمارة)
- كلية التخطيط العمراني
- كلية البنات (الاقسام العلمية فقط)
- كلية الاقتصاد المنزلي
يساهم القسم في تنظيم العديد من الدورات والندوات وورش العمل التي تعالج العديد من القضايا الهامة مثل (قضايا المياه – مشاكل تدهور
التربة – مستقبل الامن الغذائي الافريقي – تنمية الموارد الطبيعية بدول حوض النيل –
إدارة الموارد الطبيعية في افريقيا – تنمية النظم البيئية الصحراوية)
ويقوم القسم بتخريج طلاب حاصلين على درجة الدبلوم في الدراسات
الافريقية ، بجانب العديد من الحاصلين على دجتي الماجيستير والدكتوراه من المصريين
والافارقة والعرب المتخصصين في المجالات المذكورة .
الاوراق المطلوبة للالتحاق بالقسم :-
- الشهادات المعتمدة التي حصل عليها الطالب
- إثبات الموقف من التجنيد
- موافقة جهة العمل
- عدد 6 صور شخصية حديثة
- استمارة الالتحاق بعد ملئ البيانات الموجودة بها
ويتم تقديم أوراق الالتحاق الخاص بالدبلوم مرتين في
العام ، حيث يتم تقديمها قبل بداية كل فصل دراسي وفقا للاوقات التي تعلنها الكلية
، حيث تقوم إدارة الدراسات العليا بإرسال البيانات الخاصة بالطلاب للأقسام العلمية
للفحص وإعداد قائمة المقبولين ، كما يجب اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي
تحددها الكلية للتأكد من حسن استعداده للدراسة والبحث العلمي .