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الملك سلمان: نؤكد ضرورة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:32 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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محمود محسن
أكد العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السلام فى الشرق الاوسط خيار استراتيجي مؤكدًا أنه يجب على جميع  شعوب المنطقة كافة اتباعه.

وأضاف سلمان خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الرامية لعملية السلام مشيرا إلى أن السلام في المنطقة خيار لا بد من اتباعه.

وتابع  العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين ان المملكة تؤكد على ضرورة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا اننا نساند وندعم ما تقوم به الإدارة الأمريكية فى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين والعمل على اتفاق عادل وشامل بين الطرفين.

وأشار سلمان إلى أن المملكة تدعو الدولة الليبية للوقوف صفا واحدا من أجل العمل على دعم ليبيا ونؤيد الحل السلمي في سوريا للحفاظ على وحدة التراب السوري.

وقال العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين إننا نقف بجانب الدولة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت ونقدم الدعم الكامل لها مؤكدا اننا ضد ما يقوم به حزب الله الإرهابي في لبنان.
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