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أخبار العالم

لبنان يعلن تسجيل 940 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:52 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 940 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 31778 .

وبيًنت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 328 حالة منذ تفشي الفيروس .

كما سجلت الوزارة اللبنانية 466 حالة تعاف من الفيروس المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 13527 حالة شفاء منذ بداية الأزمة.

وشددت الوزارة علي ضرورة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة غسل اليدين بإستمرار.
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