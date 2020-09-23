دعارة وشذوذ.. أحمد موسى يفضح تناقض تركيا على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهدف الرئيسي من خطاب الإخوان هو الوصول للحكم، موضحًا أن تلك الجماعة الإرهابية تريد الخراب. التحريضي





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن التمويلات الإرهابية فى هذه الفترة أصبحت كثيرة من الدول التى تمول الإرهاب.





ولفت أحمد موسى إلى أن تلك الجماعة تتحدث عن أشياء متناقضة، مؤكدًا أن "تركيا بها آلاف بيوت الدعارة، وشذوذ وزواج المثليين".





وأشار إلى أن فتح بيوت الدعارة وزواج المثليين فى تركيا يتم بشكل رسمي، ومصر التى تهاجم من الإرهابيين تحافظ على دينها.





وأوضح أحمد موسى أن مصر من أكثر دول العالم التى لديها مساجد، مؤكدًا أن كل أسبوع يتم افتتاح مساجد جديدة بمصر.