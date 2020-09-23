أثناء تفقد المركز التكنولوجي.. رئيس حي ثان المنتزه يشدد على تسهيل الإجراءات لمقدمي طلبات التصالح

تفقد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه ، العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي لمتابعة عملية قبول طلبات التصالح، والتقى بعدد من المواطنين لتذليل العقبات والتأكد من حُسن سير العمل.





وشدد بهجت على قبول كافة طلبات المواطنين، وتسهيل الإجراءات لمقدمي طلبات التصالح، والإسراع في عملية البت في قبول طلبات التصالح بمعرفة اللجنة المختصة بالحي.





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وطالب بالعمل على حل كافة المشكلات التي قد تكون عائقا تحول دون تحقيق أهداف منظومة العمل، لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.



