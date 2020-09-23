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استشاري أمراض كلى: 7% من أسباب الفشل الكلوي لدى السيدات سببها المسكنات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:52 م
الكلى
الكلى
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عادل نصار
قال الدكتور عصام اسكندر، استشاري أمراض وزراعة الكلى، إن 7% من أسباب الفشل الكلوي لدى السيدات بالتحديد سببه المسكنات لأنهم الأكثر تناول المسكنات.

وتابع "إسكندر"، خلال حواره ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، والمذاع على فضائية "Cbc"، مساء الأربعاء، أن المسكنات تؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد للشخص السليم الذي تناول المسكنات ولديه حساسية ضد المسكنات، وتؤدي إلى الفشل الكلوي المزمن لمن يتناول المسكنات لسنوات طويلة، لافتًا إلى أن المسكن يقضي على الوجع من خلال مادة تمنع وصول الدم للكلى، وتناول المسكن يؤدي إلى وقف الدم عن الكلى.

ولفت إلى أن المسكنات تخزن ماءً وملحًا في الجسم بصورة كبيرة، وهذا يؤدي إلى رفع الضغط، والتأثير على الكلى بشكل سلبي للغاية، مشيرًا إلى ضرورة تناول المسكنات التي تحتوي على مادة الباراسيتامول لأنها أقل تأثيرًا على الكلى، خلاف أن هذه المسكنات يجب أن تتناول على مدد متباعدة وتحت إشراف الطبيب.
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