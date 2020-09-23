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خبيرة إتيكيت تكشف أبرز الأخطاء الشائعة في الأفراح

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت، إنه لا يصح تقديم دعوة الأفراح، قبل حفل الزفاف بأيام قليلة، أو تقديم الدعوة من خلال التليفون؛ لأن هذا يوحي بعدم الاهتمام، لافتة إلى أن الدعوة يجب أن ترسل للمدعوين قبل الفرح بفترة لا تقل عن 3 شهور.

وتابعت "المؤيد"، خلال لقائها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الأخطاء الشائعة في الأفراح، تتمثل في عدم استقبال الضيوف على الأبواب، وعدم الجلوس بالأماكن المحددة لكل ضيف.

ولفتت إلى أن البساطة في إعداد الأفراح من أجمل شيء، موضحة أن بعض البنات تقمن بشراء فساتين الفرح بأموال خرافية، لارتدائها مرة واحدة في العمر، وهذا خطأ للغاية، مطالبة أي فتاة "بتأجير فستان الفرج"؛ للوقاية من الأمراض.
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