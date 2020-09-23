بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.
وظهرت غادة عبد الرازق، ببلوزة جذابة باللون البطيخي الجذاب، ووضعت شال على الكتف باللون البيج.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الموف الغامق.
كما اختارت تسريحة الكعكة الأنيقة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.