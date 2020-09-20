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فن

إطلالة عصرية.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:13 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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محمد بدران

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.


وتألقت غادة عبد الرازق فى الصور، بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية بلوزة بأكمام طويلة باللون الابيض، منحتها إطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة.


أما من الناحية الجمالية، لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بمكياج ناعم مُرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها، اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة غير مبالغ فيها.


وشاركت  غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إطلالة عصرية.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد
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