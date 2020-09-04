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فن

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها روتانا .. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها روتانا بنشر صور، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت غادة عبد الرازق قائلة :" كل عام وانتي بخير ابنتي الحبيبة". 

وشاركت  غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

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