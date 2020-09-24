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حوادث

حبس صاحب ورشة لإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية في السلام

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس صاحب ورشة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارة ورشته لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمنطقة السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

وكان رجال أمن القاهرة تمكنوا من ضبط صاحب ورشة بالسلام لقيامه بإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام (صاحب ورشة حدادة – كائنة بدائرة القسم - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من الورشة ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (3 فرد خرطوش - 3 قطع ماسورة حديد صغيرة خاصة بتصنيع السلاح النارى – بعض الأدوات وأجزاء التصنيع).

وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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بالصورة.. ضبط صاحب ورشة بالسلام لقيامه بإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها

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