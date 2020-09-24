مواطنو العريش يطالبون بتحويل موقف الميكروباصات من الشوارع الفرعية إلي مكانه الجديد

وطالب المواطن محمد احمد ،بفتح الشوارع الجانبية، حتى لا يكون الاعتماد الكلي على شارع 23،26 يوليو فقط' مع عدم السماح بوقوف او الانتظار على جانبي الشوراع الرئيسية نهائيا مهما مع اعادة دراسة خطوط السير مرة اخري منعا للتكدس في الشوارع الجانبية.





كما طالب المواطن ايهاب سالم ' بعدم السماح لاى محل بوضع البضائع على الأرصفة والتي تتسبب في اعاقة حركة المشاة ، مع ضرورة ازالة التعديات على الشوارع والارصفة. والعمل علي توقيع غرامات على اى محل يخالف ذلك.



