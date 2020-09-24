AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنو العريش يطالبون بتحويل موقف الميكروباصات من الشوارع الفرعية إلي مكانه الجديد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
جدد المواطنون بمدينة العريش ' بمحافظة شمال سيناء ، مناشدتهم للواء المحافظ وقائد المرور من أجل خروج موقف الميكرباصات من شارع 23،26 يوليو ناحية مدرسة فاطمة الزهراء وأول شارع البوسطة إلى الموقف الجديد في نهاية شارع علي ابن أبي طالب.

وقال المواطن فؤاد القصاص ' ان الزحام المرورى موجود أسفل منزله ، وهناك المريض وكبير السن وطلاب الثانوية العامة والذين تؤثر عليهم اصوات السارينة والميكروباصات ومشاجرات السائقين.

وطالب المواطن محمد احمد ،بفتح الشوارع الجانبية، حتى لا يكون الاعتماد الكلي على شارع 23،26 يوليو فقط' مع عدم السماح بوقوف او الانتظار على جانبي الشوراع الرئيسية نهائيا مهما مع اعادة دراسة خطوط السير مرة اخري منعا للتكدس في الشوارع الجانبية.

كما طالب المواطن ايهاب سالم ' بعدم السماح لاى محل بوضع البضائع على الأرصفة والتي تتسبب في اعاقة حركة المشاة ، مع ضرورة ازالة التعديات على الشوارع والارصفة. والعمل علي توقيع غرامات على اى محل يخالف ذلك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل لجنة لتنظيم انتظار السيارات بشوارع شمال سيناء

أهالى دار السلام يشكون من التكدس المرورى على الكوبرى بسبب التكاتك وموقف عشوائى

سكان ميدان المطرية يستغيثون من فوضى المرور بمدخل شارع الكابلات

على غرار أوبر.. تحرك برلماني لمواجهة فوضى الموتوسيكلات وانتشار المخدرات

ترشيحاتنا

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

شاهد.. جنازة عسكرية مهيبة للعقيد عمرو عبد المنعم شهيد هروب سجن طرة

صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لمستحقي العلاوات الخمس.. الأسبوع القادم

رئيس الوزراء: رد كافة الأعباء المالية كاملة للمصدرين قبل نهاية ديسمبر 2020

قبل وصولها لعنابر المرضى.. إخماد حريق في مخازن مستشفى خاص بفيصل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل