مواطنو العريش يطالبون بتحويل موقف الميكروباصات من الشوارع الفرعية إلي مكانه الجديد

جدد المواطنون بمدينة العريش ' بمحافظة شمال سيناء ، مناشدتهم للواء المحافظ وقائد المرور من أجل خروج موقف الميكرباصات من شارع 23،26 يوليو ناحية مدرسة فاطمة الزهراء وأول شارع البوسطة إلى الموقف الجديد في نهاية شارع علي ابن أبي طالب.
وقال المواطن فؤاد القصاص ' ان الزحام المرورى موجود أسفل منزله ، وهناك المريض وكبير السن وطلاب الثانوية العامة والذين تؤثر عليهم اصوات السارينة والميكروباصات ومشاجرات السائقين.
وطالب المواطن محمد احمد ،بفتح الشوارع الجانبية، حتى لا يكون الاعتماد الكلي على شارع 23،26 يوليو فقط' مع عدم السماح بوقوف او الانتظار على جانبي الشوراع الرئيسية نهائيا مهما مع اعادة دراسة خطوط السير مرة اخري منعا للتكدس في الشوارع الجانبية.
كما طالب المواطن ايهاب سالم ' بعدم السماح لاى محل بوضع البضائع على الأرصفة والتي تتسبب في اعاقة حركة المشاة ، مع ضرورة ازالة التعديات على الشوارع والارصفة. والعمل علي توقيع غرامات على اى محل يخالف ذلك.