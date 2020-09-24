صادرات مصر من الحديد تتراجع 34% خلال 7 أشهر

هبطت قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 306 ملايين دولار مقابل 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 34%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد ” على نسخة منه، استحواذ 10 دول ” السعودية، اسبانيا، ايطاليا، كينيا، هولندا، السودان، الأردن، أمريكا، اليمن، كندا” على 80.1% من اجمالي صادرات الحديد والصلب خلال تلك الفترة بقيمة 245.142 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الحديد الصب والصلب خلال يوليو الماضي بنسبة 8.5% لتبلغ 54 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

وذكر التقرير أنه خلال الشهور الـ 7 الأولى تم تصدير الحديد إلى 72 دولة منهم 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهي (كوريا الجنوبية، تايوان، مالطة، كرواتيا، فلسطين، الكونغو زائير، هونج كونج، الكويت، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، السلفادور، اسرائيل، مالي، ساحل العاج، موزامبيق، النيجر،جورجيا، انجولا وكاببندا-روسيا الاتحادية ).













وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 32.3% من إجمالي صادرات الحديد المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 98.987 مليون دولار في مقابل 139.038 مليون دولار بتراجع 29%.

واحتلت اسبانيا المرتبة الثانية بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد المصري بما قيمته 25.918 مليون دولار مقابل 20.72 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 25%.