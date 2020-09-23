التخطيط عن ميغلاش عليك: دعم المنتج المصري يخفض فاتورة الواردات

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك مشاركة من قبل القطاع الخاص فى مبادرة "ميغلاش عليك"، مؤكدة أن التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام فى مصر ليس فقط دور الحكومة، فالقطاع الخاص شريك رئيس فى دعم التنمية ودفع عجلة الاقتصاد فى الدولة. قالت، إن هناك مشاركة من قبلفى مبادرة ""، مؤكدة أن التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام فى مصر ليس فقط دور الحكومة، فالقطاع الخاص شريك رئيس فى دعم التنمية ودفع عجلة الاقتصاد فى الدولة.





وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دعم المنتج المصري يؤدي إلى زيادة فى الاستهلاك الخاص، بالإضافة إلى الزيادة في الاستثمارات، وهو العنصر الأهم فى النمو الاقتصادي، وفى نفس الوقت مع دعم الاستهلاك الخاص والتوجه لدعم المنتج المصري؛ فهذا يؤدي إلى خفض الواردات.





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وأكدت د. هالة السعيد، على أهمية التوجه لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المبادرة، مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا فى الواقع الذى يعيشه العالم حاليًا فى مختلف نواحي الحياة، وهو ما ساهم فى إنجاح هذه المبادرة.





جاء ذلك خلال كلمة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى احتفالية تكريم الشركات والتجار في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى " ما يغلاش عليك ".



