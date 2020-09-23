3.5 تريليون دولار خسائر في الدخل على مستوى العالم خلال 9 أشهر.. تفاصيل

انخفاض الدخل من العمل بنحو 10.7% حول العالم أو بواقع 3.5 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كشفت منظمة العمل الدولية عنبنحو 10.7% حول العالم أو بواقع 3.5 تريليون دولار في أول تسعة أشهر من 2020 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وأضاف التقرير أن أكبر انخفاض كان في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1 % كما كانت الأمريكتان هي المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1 %.









وأشار التقرير إلى أن الخسائر في ساعات العمل العالمية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت أكبر بكثير مما كان مقدرا في تقرير المنظمة السابق في 30 يونيو الماضي.





وذكرت المنظمة، أن الرقم الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات لتعويض إغلاق أماكن عمل خلال الجائحة، يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أول تسعة أشهر من عام 2019.





وذكرت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة علي عالم العمل "يستمر إغلاق أماكن عمل في إحداث اضطراب بسوق العمل في أنحاء العالم ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة".





وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة، لاسيما العمالة غير الرسمية، تأثروا على نطاق أوسع من الأزمات السابقة. وأوضحت أن التراجع في أعداد العاملات أكبر منه من العمال.