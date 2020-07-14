AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العمل الدولية: مصر اتخذت تدابير كثيرة منذ بداية أزمة كورونا ودعمت القطاع الخاص ..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:55 م
إيريك أوشلان
إيريك أوشلان
Advertisements
إبراهيم القادري
قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بالفعل على أسواق العمل في أفريقيا والدولة العربية، مؤكدا أن مصر اتخذت الكثير من التدابير في وقت مبكر لمحاولة تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا.

وأضاف إيريك أوشلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص في هذه الفترة العصيبة، موضحا أنهم الآن يجرون مسحا عن قوة العمل في مصر؛ لمعرفة مدى تأثير الأزمة على سوق العمل.

وأوضح إيريك أوشلان ، أننا توقعنا منذ بداية الأزمة أنه سيكون هناك 25 مليون شخص يفقدون عملهم بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتوزع هذا العدد في البلدان الغنية والفقيرة بطريقة مختلفة.

وتابع أن القياس الذي قامت به المنظمة هو قياس فقدان ساعات العمل واكد علي ان حالات عدم المساواة كانت متواجدة قبل أزمة فيروس كورونا وزادت بعد الأزمة.

أكد أن المنظمة تحاول أن تقوم بأنشطة لتشجيع الابتكار والتوصل إلي نظم جديدة للتدريب، لافتا إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل علي برنامج مخصص لتعزيز فرص العمل للمرأة، ونقوم بتوفير فرص التدريب في الجيزة والإسكندرية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أول اجتماع استثنائي عن بُعد لوزراء الثقافة العرب.. مصر تستعرض تجربتها الإبداعية في مواجهة كورونا

وزيرة التخطيط: أزمة كورونا غير مسبوقة.. وأثرت على التجارة والاستثمار الدولى

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تبحث أزمة فقدان فرص العمل فى ظل كورونا

منظمة العمل الدولية: السياحة أكثر القطاعات تأثرا بفيروس كورونا.. فيديو

العمل الدولية: كورونا تسبب في بطالة 25 مليون عامل على مستوى العالم.. فيديو

دليل إرشادي لتوعية العمال.. العمل الدولية: على المصريين اتباع الإرشادات الحكومية للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

تكليف الدكتور حاتم الجوهري مديرا لـ مستشفى كفر الشيخ الجامعي

تراجع لليوم السادس.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بـ كورونا.. و73 وفاة

الصديقان.. تحركات سريعة من كرم جبر لإنقاذ مكرم محمد أحمد.. اتصالات بالرئاسة والدفاع.. نقله بإسعاف طائر إلى المعادي العسكري.. ونجلته تؤكد استقرار حالته

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

المحجوب: جاهزون ومستعدون لأي هجوم محتمل من القوات التركية والمرتزقة السوريين ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة