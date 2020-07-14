العمل الدولية: مصر اتخذت تدابير كثيرة منذ بداية أزمة كورونا ودعمت القطاع الخاص ..فيديو

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بالفعل على أسواق العمل في أفريقيا والدولة العربية، مؤكدا أن مصر اتخذت الكثير من التدابير في وقت مبكر لمحاولة تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا.





وأضاف إيريك أوشلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص في هذه الفترة العصيبة، موضحا أنهم الآن يجرون مسحا عن قوة العمل في مصر؛ لمعرفة مدى تأثير الأزمة على سوق العمل.





وأوضح إيريك أوشلان ، أننا توقعنا منذ بداية الأزمة أنه سيكون هناك 25 مليون شخص يفقدون عملهم بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتوزع هذا العدد في البلدان الغنية والفقيرة بطريقة مختلفة. الأزمةأنهيفقدونالبلدان





وتابع أن القياس الذي قامت به المنظمة هو قياس فقدان ساعات العمل واكد علي ان حالات عدم المساواة كانت متواجدة قبل أزمة فيروس كورونا وزادت بعد الأزمة.





أكد أن المنظمة تحاول أن تقوم بأنشطة لتشجيع الابتكار والتوصل إلي نظم جديدة للتدريب، لافتا إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل علي برنامج مخصص لتعزيز فرص العمل للمرأة، ونقوم بتوفير فرص التدريب في الجيزة والإسكندرية.







