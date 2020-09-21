AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحسن العجز بالميزان التجاري لـ3.3 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:08 م
صادرات
صادرات
Advertisements
آية الجارحي
تحسن العجز في الميزان التجاري بنهاية يونيو الماضي مسجلا 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 3.61 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق بفارق 310 مليون دولار وبتحسن قدره 8.6%.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن تراجع قيمة الصادرات المصرية إلي 2.26 مليار دولار خلال فترة الدراسة مقارنة بـ 2.45 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له بنسبة اقتربت من 8%.

أرجع التقرير انخفاض الصادرات بسبب انخفاض صادرات الفاكهة الطازجة والملابس الجاهزة والبترول الخام واللدائن بمتوسط 10.5% و 2.5% و 46.3% و 10.4% علي التوالي.

اقرأ أيضا:
وعلي نفس السياق كشف التقرير عن وصول صادرات مصر من العنب إلي 128.304 مليون دولار بعد إن كان 62.9 مليون دولار في يونيو 2019.

وارتفعت صادرات مصر من البطاطس إلي 11.2 مليون دولار في يونيو الماضي بفارق  مليون دولار واحد بالمقارنة بيونيو 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تأثير كورونا عالميا.. البنك المركزي يبرز تعافي مصر اقتصاديا في 9 أشهر.. رسوم المرور في قناة السويس ترتفع.. وعوائد السياحة تسجل 9.6 مليار دولار

ترشيحاتنا

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

تسبب كوارث صحية.. ابتعد عن تناول الأندومي

وزير التعليم: فصلوني من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. تعرف على السبب

الديك بقى فرخة.. أحمد موسى في نوبة ضحك بعد هزيمة تعاون كارتيرون بالستة.. فيديو

بعد التحذير من غرق بعض المحافظات.. أول رد من وزارة الري على ارتفاع مناسيب مياه النيل

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية