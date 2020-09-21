تحسن العجز بالميزان التجاري لـ3.3 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي

تحسن العجز في الميزان التجاري بنهاية يونيو الماضي مسجلا 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 3.61 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق بفارق 310 مليون دولار وبتحسن قدره 8.6%.









أرجع التقرير انخفاض الصادرات بسبب انخفاض صادرات الفاكهة الطازجة والملابس الجاهزة والبترول الخام واللدائن بمتوسط 10.5% و 2.5% و 46.3% و 10.4% علي التوالي.





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وعلي نفس السياق كشف التقرير عن وصول صادرات مصر من العنب إلي 128.304 مليون دولار بعد إن كان 62.9 مليون دولار في يونيو 2019.





وارتفعت صادرات مصر من البطاطس إلي 11.2 مليون دولار في يونيو الماضي بفارق مليون دولار واحد بالمقارنة بيونيو 2019.