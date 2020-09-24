AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شروط السودان للموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم، عن مصادر قولها إن السودان تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل اتفاق مشروط مع إسرائيل، خلال أيام. 

ووفقا للصحيفة فإن السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال مباحثات استمرت 3 أيام في الإمارات. 

ونصت شروط السودان للموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل  الحصول على دعم أمريكي للسودان بقيمة 7 مليارات دولار، وحذف اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.

وذكرت فضائية "i24news" العبرية نقلا عن مصادر أن لقاءً مرتقبا بين رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد خلال الفترة المقبلة في أوغندا.

وقالت المصادر إلى الفضائية الإسرائيلية إن اللقاء مقرر له السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، من أجل تدشين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية.

من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على الأمر.

وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أمس الأربعاء، توقيع دولة عربية جديدة لاتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موطن اللاءات الثلاث.. السودان يتمرد على عداء إسرئيل القديم ويطلب التطبيع

بعد إقالة متحدث الخارجية السودانية..رئيس المخابرات الإسرائيلي: لدينا اتصالات مع السودان

اجتماع حاسم.. موقع أمريكي يكشف مطالب السودان مقابل التطبيع مع إسرائيل

السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل.. بشروط

فضائية إسرائيلية: لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

ترشيحاتنا

وفاء عامر تشارك جمهورها صورة من إجازتها الصيفية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24- 9 - 2020

الدنيا مولعة.. رد جديد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

حدث ليلا.. القضاء الإسباني يلاحق المقاول الهارب محمد علي.. كوريا الجنوبية تتهم بيونج يانج بقتل وحرق مسئول قرب المنطقة المتنازع عليها حدوديا.. وأحمد عز يطالب شقيقة زينة بدفع 2 مليون جنيه

وش السعد.. رحيل ثلاثة مدربين منذ تولي رضا عبد العال نادي طنطا

أخبار التوك شو.. مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل و أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

AdvertisementS

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

أخبار الفن.. اتهام ابن منى عبد الغنى بالتزوير.. أحمد عز يطالب زينة بـ مليونى جنيه.. سرقة منزل حنان شوقى

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

مريح للغاية.. طبيب أمريكي يكشف ما يحدث في اللحظات الأولى من الموت

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير