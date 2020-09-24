مالوش كتالوج.. المصل واللقاح يكشف عن الأعراض المتشابهة والمختلفة بين كورونا والأنفلوانزا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن الأنفلونزا العادية و فيروس كورونا أعراضهما متماثلة بنسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ليس له كتالوج فى أعراضه.





وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"، أن فيروس كورونا قد يأتى بأعراض نزلات برد خفيفة مثل أرتفاع درجات الحرارة الطفيف، وقد يأتى بإرتفاع درجات الحرارة الشديد مثل الأنفلونزا، بالإضافة إلى أنه قد يأتى بمشاكل تنفسية، مثل صعوبة التنفس والكحة والتكسير فى العظام.





وتابع أن فيروس كورونا قد يأتى بأعراض مخالفة للأثنين وهى أعراض جهاز هضمى، مثل الإسهال أو الترجيع أو المغص، ولكن 90% من أعراضه تتماثل مع أعراض الانفلوانزا.





وأكد أن لقاح الأنفلوانزا هذا العام هو الحل الوحيد للوقاية، متابعا أن جميع الفئات يجب أن يتم تطعيمها، ولكن هناك فئات لها أولوية فى التطعيم.





وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، إلغاء حظر التجول الشامل في البلاد، الذي طبق في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".







