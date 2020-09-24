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أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، ليصبح إجمالي الاصابات 278070. 

ووفقا للبيانات، فقد سجلت ألمانيا 19 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 9428 حالة وفاة. 

وأعلنت الخارجية الألمانية أن هايكو ماس، وزير الخارجية، دخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

وقالت الخارجية في ألمانيا، إن الاختبار الأول الذي خضع إليه ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس جاء سلبيا، مشيرة إلى أنه سيجرى حاليا العمل على معرفة ما إذا كان هناك مزيد من الإصابات، والإجراءات التي سيجرى اتخاذها حيال ذلك.

ولم يتضح بعد إلى متى سيبقى ماس في الحجر الصحي وإلى أي مدى سيتأثر عمله بذلك.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، نشر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها إنه دخل أيضًا في العزل الذاتي في المنزل كإجراء احترازي.

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