AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط متهمين بحوزتهما 2 كيلو فودو وسلاح ناري بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن من ضبط كمية من مخدر الفودو وسلاح نارى بحوزة شخصين بالقاهرة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو جرام ، فرد خرطوش عيار 12مم ، وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة ( عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للإتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .
Advertisements

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده .. 12 معلومة لا تعرفها عن محمد وفيق

أقل قيمة منذ شهرين.. الذهب يواصل التراجع عالميا

سيد عبد الحفيظ يكشف مصير فايلر مع الأهلي في بطولة أفريقيا

على طريق الإسكندرية .. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالي

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

شروط السودان للموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع