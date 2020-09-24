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فن

حقيقة زواج النجمة العالمية ايما ستون.. اعرف الحكاية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:36 م
ايما ستون
ايما ستون
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شروق ابراهيم
كشف مصدر لـ موقع Page six ان النجمة العالمية ايما ستون وخطيبها ديف مكاري تزوجا سرا منذ فترة دون اقامة حفل زفاف، وذلك بعد ان شوهدا منذ اسابيع وهما يرتديان دبلة الزواج. 

وتأتي تلك الخطوة بعدما الغت ايما ستون حفل زفافها الذي كان من المقرر اقامته في شهر مارس الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم اجمع.

وما لا يعرفه الكثيرون عن زوج إيما ستون التي تبلغ من العمر ٣١ عاما، أنه يعمل في البرنامج الشهير snl.

وكانت إيما ستون قالت في أحد حواراتها الصحفية مؤخرا، إنها عندما نضجت وتقدمت في العمر تغيرت وجهة نظرها تجاه الزواج وأصبح لديها شغف الأمومة.

يشار إلى أن إيما ستون وديف مكاري ارتبطا وأول ظهور لهما كان في ولاية نيويورك الأمريكية في نوفمبر ٢٠١٧.

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