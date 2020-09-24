نائب رئيس جامعة بنها يبحث سبل التعاون البحثي مع الينوي الأمريكية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة ناهد إسماعيل الاستاذ بجامعة الينوي بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومدير معمل الميكروبيولوجيا الطبية.





ناقش اللقاء سبل التعاون من خلال منح المشاريع البحثية التي يعلنها المعهد القومي للصحة (NIH) بأمريكا وذلك في مجال الميكروبيوم المعوي وعلاقتة بأمراض تدهن الكبد والبنكرياس.







وأضاف أن مرض التشحم الكبدي يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث تصلب شرايين القلب والتي تؤدي الى الوفاة لذلك فإن النتائج المتوقعة من المشروع البحثي سوف تمنع حدوث هذه المضاعفات.



جاء ذلك بحضور أعضاء الفريق البحثي الدكتورة رضا البدوي الاستاذة بكلية الطب البشري والدكتور مدحت رفعت وكيل كلية الطب البشري للدرسات العليا والبحوث.

وأشار الجيزاوي ألى أن الميكروبيوم المعوي مهم في تشخيص وعلاج مرض تشحم الكبد وعلاجه من خلال معرفة شكل ونوعية الميكروبيوم المعوي مما يفيد ذلك في منع تحول التشحم الكبدي الى سرطانات كبدية.