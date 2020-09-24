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أخبار العالم

العاهل الأردني يؤكد الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة،على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.


وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل الأردني، وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.


وأكد الملك عبد الله، أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.
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