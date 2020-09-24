محافظ قنا يأمر بتطهير ترعة المنشية بمدينة نقادة

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتطهير ترعة المنشية بمدينة نقادة، حيث كلف رئيس القرية بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير ورفع المخلفات البلاستيكية بشكل فورى.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة نقادة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بها.





ووجه الداودى، مسئولى الوحدة المحلية لمجلس المدينة ومسئولى الرى بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها .





وأشار محافظ قنا، إلى أن المتابعة الدورية تحافظ عليها من التلوث، مع رفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.





يذكر أن محافظة قنا، شهدت تطهير عدد كبير من الترع جراء المخلفات والحيوانات النافقة التى يلقيها الأهالى.





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