إصابة 10 اشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص على طريق البدرشين

أصيب ١٠ اشخاص اثر تصادم بين سيارتين ميكروباص علي طريق البدرشين بسبب السرعة تم نقل المصابين الي المستشفى لتلقى العلاج

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين سيارتين فى البدرشين وحدوث اصابات، وانتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وقامت سيارتى إسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.





وتبين ان الحادث اسفر عن اثابة ١٠ اشخاص اثر تصادم بين سيارتين ميكروباص بقرية المرازيق التابعة للبدرشين، تولى رجال المرور إلى رفع حطام الحادث واعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.





وتجري مباحث جنوب الجيزة تحرياتها للوقوف علي سبب الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



