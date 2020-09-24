أهم الأخبار.. اشتراطات السودان للسلام مع إسرائيل .. 30 أكتوبر مهلة جديدة للتصالح .. ورحيل فايلر

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من القرارات والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





شروط السودان للموافقة على اتفاق سلام مع إسرائيل

نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم، عن مصادر قولها إن السودان تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل اتفاق مشروط مع إسرائيل، خلال أيام. . للمزيد اضغط هنا









أقل قيمة منذ شهرين.. الذهب يواصل التراجع عالميا

.. للمزيد اضغط هنا انخفض سعر الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة









30 أكتوبر موعدا جديدا لنهاية مهلة التقدم بطلبات التصالح.. رئيس الوزراء: لن نهدم منزلا به أسرة.. وقرارات مبشرة للمصدرين

في خطوة جديدة لتشجيع المواطنين، على التصالح في مخالفات البناء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مد مهلة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي بعدما تلاحظ من إقبال للمواطنين على التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام الأخيرة، ومع قرب انتهاء المدة الأولى التي كانت مقررة في 30 سبتمبر.. للمزيد اضغط هنا









أب مكلوم وأخ يبكي شقيقه الوحيد.. مشاهد مؤثرة من جنازة شهيد الشرطة محمد عفت.. فيديو وصور

حزن شديد وبكاء غير مصدق لما حدث مع نجلهم، هكذا ظهر الأب اللواء عفت القاضي بنظارته السوداء يشهد جنازة نجله الرائد محمد عفت القاضي عقب اغتياله على يد الإرهاب بمقر عمله بسجن طرة... للمزيد اضغط هنا









الفيضان يقترب.. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية

قامت لجنة برئاسة محمد علام، نائب رئيس مدينة ومركز القناطر الخيرية في القليوبية، بالمرور والتنبيه على المواطنين منتفعي أراضي طرح النهر، بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصا على الأرواح والممتلكات، يرافقه أحمد أبو الحسن، مدير إدارة الأملاك بالقناطر الخيرية..للمزيد اضغط هنا









فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء