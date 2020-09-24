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تعليم

مبنى للامتحانات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادى يستوعب 6000 طالب وطالبة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:23 م
رئيسجامعة جنوب الوادي
رئيسجامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة بصدد مقترح لإنشاء مبنى للامتحانات الإلكترونية يستوعب حوالى 6000 طالب وطالبة خلال الامتحانات الإلكترونية.


جاء ذلك خلال مشاركته بحفل ختام فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات و معاهد التعليم العالي بجامعة جنوب الوادي، ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد، بمشاركة ٢٥ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


وأكد رئيس الجامعة، أهمية تنظيم مثل هذه الدورات في ظل اتجاه الدولة والجامعة نحو التحول الرقمي في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تساهم في اكتساب المهارات وأيضا في تدريب أساتذة قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية في التعليم الجامعي.


فيما قدم الدكتور خلف الدين عثمان، الأستاذ بجامعة الازهر،  الشكر ي لرئيس الجامعة على التعاون والدعم لإقامة هذه الدورات وحيا جهود مركز ضمان الجودة بالجامعة على التنظيم والالتزام والمشاركة الفعالة من المتدربين.


و أكد الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أنه خلال اليوم الثاني تم استعراض استراتيجيات حل المشكلات و العصف الذهني و التعلم التعاوني و التدريس بالعروض العملية و التدريس بالمشروع و العروض الالكترونية وتقويم الأداء التدريسي.


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مبنى للامتحانات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادى يستوعب 6000 طالب وطالبة
مبنى للامتحانات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادى يستوعب 6000 طالب وطالبة
مبنى للامتحانات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادى يستوعب 6000 طالب وطالبة
مبنى للامتحانات الإلكترونية بجامعة جنوب الوادى يستوعب 6000 طالب وطالبة
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