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برلمان

برلماني يشيد بتنفيذ تكليف الرئيس بإنشاء مشروع الأسمرات السكني بـ قنا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، بحرص الحكومة على إنشاء مشروع الاسمرات السكنى بعاصمة محافظة قنا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وأشاد " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا المهمة التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.


وفى مقدمتها سرعة توفير الأراضي الجاهزة لتنفيذ مشروع سكني حضاري، على غرار "الأسمرات" في عاصمة المحافظة، وكذا تطوير مدينة قنا، وطرح مشروع يخدم أكبر حجم من السكان، ويوفر فرص عمل لهم، مثل مشروعات استصلاح الأراضي، وكذا المشروعات الصناعية.


كما أشاد رسلان بتوجيه رئيس الوزراء بالاهتمام بمطالب تطوير المستشفيات بالمحافظة، لرفع مستوى الخدمة الصحية، كأولوية هامة للدولة وموافقته على تنفيذ التصورات الخاصة التي طرحها المحافظ، بالتصرف في بعض الأراضي على الفور، واستثمار العائد في مشروعات توصيل الصرف الصحي لبقية القرى في سائر أنحاء قنا.


ووجه النائب طارق رسلان التحية والتقدير للواء أشرف الداودى محافظ قنا على استعراضه خلال هذا الاجتماع تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بإجمالي مبلغ 1.7 مليار جنيه، يتم انفاقها على برامج التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والطرق والنقل والمواصلات، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني والموقف التنفيذي للمشروعات في القطاعات المختلفة على أرض قنا.


ولفت إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يشهد تنفيذ العديد من الأعمال لتحسين الخدمات للمواطنين، وتيسير حياتهم، من بينها توصيل الصرف الصحي بمدينة أبو تشت، وعمل شبكات الصرف الصحي بقرى الشقيفي والحسينات، بالإضافة إلى استكمال تطوير كورنيش النيل بمركز نجع حمادي، وتجميل ودهان مداخل مدينة دشنا، وعمل شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بقرى العزايزة والصعايدة وشرق السكة، بطول حوالي 14 كم.


وكذلك تركيب بلدورات على طريق معبد دندرة، وعمل بوابتين لمدخل مدينة قنا من الناحية البحرية، وإحلال وتجديد شبكات مياه بمنطقة المعنى بطول 1 كم، وتطوير كورنيش النيل بكل من مدينتي قوص، ونقادة، اضافة الى تنفيذ 25 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بـ هِو / نجع حمادي، وجار استكمال 108 مشروعات بها، كما تم تنفيذ 38 مشروعًا بمنطقة كلاحين بمركز قفط.


كما يتم استكمال 40 مشروعا بها، وتم تخصيص مساحة 71 فدانًا للمجمع الصناعي في المنطقة الصناعية بـ هِو/ نجع حمادى ضمن المساحة المخصصة للمشروعات وانشاء 420 وحدة عليها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المجمع نهاية عام 2020 وسوف يتم البدء فى التخصيص أوائل عام 2021 وأن هذه المجمعات تم تنفيذها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.
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