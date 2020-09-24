بعد تراجعه محليا وعالميا.. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب

وأوضح زيدان أن الموجهة التصحيحية للذهب وعمليات جني الأرباح تعبر عن أداء المعدن الأصفر على المدى القصير.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بشدة خلال تعاملات اليوم الخميس 24-9-2020، وفقا لغرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، حيث وصل التراجع حوالي 11 جنيها عن أسعار الذهب أمس.





وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في ما بين 814 جنيها، بعد أن سجل أمس الأربعاء 825 جنيها بحسب الغرفة، فيما جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كاملة كالتالى:





بلغ عيار 24 الأغلى سعرا ما بين 930 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس 942.85 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 ما بين 814 جنيها للجرام، بعد أن سجل أمس الأربعاء 825 جنيها.





فيما سجل عيار 18 ما بين 697 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس الأربعاء 707 جنيهات، وسجل السعر العالمى للذهب 1855 دولارا للأوقية، بعد أن كان أمس 1888 دولارا.