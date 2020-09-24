بعد تراجعه محليا وعالميا.. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب

قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.
وأوضح زيدان أن الموجهة التصحيحية للذهب وعمليات جني الأرباح تعبر عن أداء المعدن الأصفر على المدى القصير.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر بشدة خلال تعاملات اليوم الخميس 24-9-2020، وفقا لغرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، حيث وصل التراجع حوالي 11 جنيها عن أسعار الذهب أمس.
وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في ما بين 814 جنيها، بعد أن سجل أمس الأربعاء 825 جنيها بحسب الغرفة، فيما جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كاملة كالتالى:
بلغ عيار 24 الأغلى سعرا ما بين 930 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس 942.85 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 ما بين 814 جنيها للجرام، بعد أن سجل أمس الأربعاء 825 جنيها.
فيما سجل عيار 18 ما بين 697 جنيها للجرام، بعد أن كان أمس الأربعاء 707 جنيهات، وسجل السعر العالمى للذهب 1855 دولارا للأوقية، بعد أن كان أمس 1888 دولارا.
انخفض الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار.
بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة)، ليواصل النزول للجلسة الرابعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1847.99 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1853.10 دولار.