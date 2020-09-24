تأجيل قطع المياه عن بولاق و9 مراكز وقرى بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة انه قد تم تأجيل موعد قطع المياه عن حى بولاق الدكرور وأرض اللواء و مركز ومدينة او النمرس والقرى التابعه لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) والتى كان مقرر لها غدا الجمعة.





وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت من قبل عن قطع المياه بغرض تنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا وتنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس .





وأكدت محافظة الجيزة، انه سوف يتم التنويه بموعد الانقطاع الاخر قبلها بوقت كافى .