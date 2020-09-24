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محافظات

تأجيل قطع المياه عن بولاق و9 مراكز وقرى بالجيزة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:43 م
تأجيل قطع المياه
تأجيل قطع المياه عن بولاق و9 مراكز وقرى بالجيزة
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محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة انه قد تم تأجيل موعد قطع المياه  عن حى بولاق الدكرور وأرض اللواء و مركز ومدينة او النمرس والقرى التابعه لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) والتى كان مقرر لها غدا الجمعة.

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت من قبل عن قطع المياه بغرض تنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا وتنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس .

وأكدت محافظة الجيزة، انه سوف يتم التنويه بموعد الانقطاع الاخر قبلها بوقت كافى .

وفوفي سياق آخر أعلنت محافظة الجيزة عن قيام  الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمده يومين ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٥ / ٩ /٢٠٢٠ وحتى يوم السبت.

وأوضحت أن الأعمال ستكون من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط طوال فترة الأعمال، وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان.

ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.
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