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محافظات

غلق جزئي بشارع ثروت مع السوادن بالجيزة لمدة يومين بدءا من الغد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام  الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمده يومين ابتداء من صباح يوم الجمعة الموافق ٢٥ / ٩ /٢٠٢٠ وحتى يوم السبت.

وأوضحت أن الأعمال ستكون من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط طوال فترة الأعمال، وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضي بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعة الإعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال. 

ونوهت محافظه الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.
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