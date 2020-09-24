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أخبار البلد

بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قام اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى يرافقهم 30 من سفراء الدول  الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكان فى استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


تأتى الزيارة فى إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومى المصرى تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030 .


وفى بداية الجولة قام الوزراء والسفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الاطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائرى مصر.


وتقوم الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاعى السياحة والاثار والطيران كونهما أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم.


وتتعاون وزارتا السياحة والآثار، والطيران المدني في كافة المبادرات التى من شأنها ان تساهم فى تشجيع الحركة السياحية الوافدة لمصر؛ حيث تقوم وزارة الطيران المدني بتقديم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح تبلغ  50 % على رسوم الهبوط والإيواء و 20 % على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات.
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
بحضور 4 وزراء .. 30 سفيرا لدى مصر في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي
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