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بين الناس

تأجيل قطع المياه عن أبو النمرس وبولاق الدكرور وأرض اللواء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:18 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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مصطفى كرم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن تأجيل قطع المياه عن مناطق (طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة  - حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ). 


وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن توقيتات قطع المياه فور تحديدها وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه أبو النمرس ، وأعمال تطوير محور ترعة الزمر.


وكانت شركة المياه بالجيزة  أعلنت  عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة  )  وذلك اعتبارًا من الساعة 10  مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020. 


وكشفت الشركة ان انقطاع المياه بسبب أعمال  الصيانة العاجلة بمحطة مياه  ابو النمرس،  حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.
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