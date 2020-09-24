تأجيل قطع المياه عن أبو النمرس وبولاق الدكرور وأرض اللواء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن تأجيل قطع المياه عن مناطق (طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة - حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ).









وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن توقيتات قطع المياه فور تحديدها وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه أبو النمرس ، وأعمال تطوير محور ترعة الزمر.









وكانت شركة المياه بالجيزة أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة ابو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020.







