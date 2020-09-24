رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد

وكان احدث أعمال

الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي.

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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.