AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:11 م
رشا مهدى
رشا مهدى
Advertisements
نبيل العدوي
خطفت النجمة رشا مهدى الأنظار بإطلالة جريئة فى أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بشكل عصرى ومبتكر بعدسة المصور حسين الباشا.


رشا قدمت منذ ظهورها أكثر من 30 عملا متنوعا بين الدراما التلفزيونية والسينما، وقفت خلالها أمام أهم الأسماء وفي مقدمتهم الزعيم عادل إمام في مسلسل "العراف" حيث كانت أول اسم نسائي على تترات العمل.




وكان احدث أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي. 


اقرأ أيضا:


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد
رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد
رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد
رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد
رشا مهدي فى جلسة تصوير مبتكرة وجريئة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه شفاف.. رشا مهدي تخضع لـ جلسة تصوير على البحر

فى عيد ميلاد رشا مهدى.. بطلة أمام الزعيم وأيقونة نجاح عز وكريم

بصورة جديدة لها.. رشا مهدى تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

رشا مهدي تدعم إبراهيم بائع "الفريسكا": أجمل حاجة حصلت فى ٢٠٢٠

شاهد.. جميع إطلالات رشا مهدي فى صيف 2020

رشا مهدي تستعرض جمالها.. والجمهور : مابتكبريش

ترشيحاتنا

الخارجية التركية: مستعدون للجلوس مع مصر وإبرام اتفاق لترسيم الحدود

بعد الأهلي والجنايني وعباس.. الأولمبية تتلقى شكوى جديدة ضد مرتضى منصور

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

مجلس المقاصة: ندعم عاشور واللاعبين ولا نتفاوض مع أي مدرب

الدولة لن تهدم عقارات مأهولة بالسكان.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

بسبب عملية تجميل.. هجوم شرس على كندة علوش فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير غير متوقع لـ خلايا الدم البيضاء على فيروس كورونا

بهدف قضاء عطلة مع أصدقائه.. أب يعرض حياة طفله للخطر ويواجه عقوبة السجن

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا