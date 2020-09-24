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محافظات

22 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات النواب بالوادي الجديد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تلقت محكمة الوادي الجديد الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بـالوادي الجديد ، اليوم الخميس، 3 طلبات ترشيح جديدة حتى الساعة الخامسة مساء في ختام اليوم الثامن منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح الخميس الماضي.


وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد طلبات الترشيح حتى اليوم 22 مرشحًا، بواقع 9 للدائرة الأولى و13 للدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، كما سيجري إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.


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وأوضح فاروق، أن الفصل في الطعون بمحكمة القضاء الإداري لمدة 3 أيام من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، بينما سيجري إعلان القائمة النهائية للمترشحين يوم 5 أكتوبر 2020م، على أن يكون آخر موعد للتنازل يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، ويجري نشر التنازلات في صحيفتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر 2020، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 5 أكتوبر المقبل، وتبدأ عملية التصويت للمرحلة الأولى والتي من بينها محافظة الوادي الجديد، بالنسبة للمصريين في الخارج لمدة 3 أيام من 21 أكتوبر وحتى الجمعة 23 أكتوبر المقبل، بينما تبدأ عملية التصويت في الداخل على مدى يومي 24 و25 أكتوبر 2020.


يذكر أن المحافظة تضم دائرتين الأولى قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة مرشح فردي وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردي والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.

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