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كريم فهمي: الرجالة بيقولولي ودتنا في داهية بسبب مسلسل ونحب تاني ليه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:14 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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هاني حسين
كشف الفنان كريم فهمي،  كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. 

وأضاف كريم فهمي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي":"  كان نفسي اعمل حاجة رومانسي وكنت أبحث عن سيناريو مناسب".

وتابع كريم فهمي:"  عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركة في العمل وكان المسلسل منظومة متكاملة ".

وأردف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره في المسلسل ".

واستطرد كريم فهمي: "الأعمال الرومانسية ترتبط بأذهان البنات والسيدات والرجالة ملهاش في كده.. عندما أقابل أي رجل بعد عرض المسلسل يتحدثون عن دوري على سبيل الهزار ويقولون ودتنا في داهية".
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