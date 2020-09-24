كريم فهمي: الرجالة بيقولولي ودتنا في داهية بسبب مسلسل ونحب تاني ليه

كشف الفنان كريم فهمي ، كواليس دوره في مسلسل " ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.





وأضاف كريم فهمي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي":" كان نفسي اعمل حاجة رومانسي وكنت أبحث عن سيناريو مناسب".





وتابع كريم فهمي:" عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركة في العمل وكان المسلسل منظومة متكاملة ".





وأردف كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره في المسلسل ".





واستطرد كريم فهمي: "الأعمال الرومانسية ترتبط بأذهان البنات والسيدات والرجالة ملهاش في كده.. عندما أقابل أي رجل بعد عرض المسلسل يتحدثون عن دوري على سبيل الهزار ويقولون ودتنا في داهية".