AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كريم فهمي يروج لحلقته مع منى الشاذلي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:23 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
Advertisements
مصطفى كرم
روج الفنان كريم فهمي لحلقته مع الإعلامية منى الشاذلى،  المقرر عرضها  مساء الخميس القادم.
.

ونشر كريم فهمي صورة له عبر خاصية استوري بحسابه على انستجرام  وعلق عليهاق " معكم منى الشاذ  الخميس القادم الساعة 9".


يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.




يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
كريم فهمي يروج لحلقته مع منى الشاذلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيه الجمال ده.. كريم فهمي يشيد بالخطيب وحسن شحاتة

إطلالة شبابية مبهرة.. سوسن بدر تخطف قلوب رواد الساحل الشمالي.. شاهد

سوسن بدر تعلق على أغنية لك يا مصر السلامة

كريم فهمي يستعرض لياقته البدنية بتمرين قاسٍ.. شاهد

شاهد.. كريم فهمي برفقة أحمد السقا وعدد من نجوم الوسط الفني

زوجتا كريم فهمي وأحمد السقا تخطفان الأضواء معا.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

موجز السوشيال ميديا.. شوبير يرد على تحذير مرتضى منصور لابنه.. وخالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

إهانات واستعراض عضلات.. سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى.. الأول: آخرك معايا صورة.. والثانى: مش هقبل اعتذارك

أخبار الفن| سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. لماذا ترك عريس نشوى مصطفى لها 3 ساعات ليلة الزفاف

بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي

الصحف الإمارتية.. موعد عودة العمرة.. ضربة موجعة لأردوغان في ليبيا.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطوا الـ70.. 8 رحالة مسنين يقطعون 350 كيلومتر سيرًا على الأقدام في اليوم الوطني السعودي| شاهد

أسعار فاو 2020 في مصر.. صور

فوجئت فيما بعد أنه حماها.. امرأة تدهس عجوزًا بسيارتها وتهرب | فيديو