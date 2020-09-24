تسوية المحشي في الفرن خلال دقائق









يمكن عمل المحشى بهذه الطريقة فى الطاجن أو حلة ويمكن أن ينضج على النار أعلى البوتاجاز أو فى الفرن.. وإليكم طاجن ورق عنب في الفرن









مكونات تسوية المحشي في الفرن





نصف كيلو ورق عنب مسلوق

أرز

طماطم

نصف كوب عصير ليمون

بقدونس

شبت

زيت

بصل

سمنة

فلفل أسود

بابريكا

ملح

جوز الطيب

دبس رمان









طريقة تسوية المحشي في الفرن





- نقوم بحشو الورق ونرصه في الطاجن بعد دهنه بالسمنة ونضع اللحم في أسفل الطاجن.









- نضع شوربة في الطاجن بعد رص المحشي بداخله ونضعه في الفرن حتي يمتص الشوربة.









- قبل اخراج الطاجن نقوم بوضع نصف كوب من عصير الليمون.









- نقوم بلف الطاجن بورق الألومنيوم ليحتفظ بالحرارة ومن ثم تسخينه.









يمكن عمل طاجن المحشي في الفرن خاصة ورق العنب نظرا لمذاقة الرائع مع اللحم وإليكم طريقة عمل طاجن المحشي في الفرن.

















مكونات طاجن ورق عنب

نصف كيلو لحمة شرائح

ربع كيلو ورق عنب









مقادير خلطة الأرز





2 كوب ارز مغسول

نصف كيلو طماطم

خضرة مشكلة

2 بصلة متقطع

ملح

نصف ملعقة فلفل اسود

نصف ملعقة كزبرة ناشفة

زيت

فصوص ثوم

ملعقتان معجون صلصة طماطم

فص مستكة

ورقتان لورا

كمون

شرائح طماطم وبصلة وفلفل

ملعقتان دبس رمان

ملعقة عصير ليمون









طريقة عمل طاجن المحشي في الفرن





- نغسل ورق العنب جيدا بالماء ،ثم نرصه فوق بعضه ، ثم نسلقه في حلة نضع فيها الماء والملح والكمون وملعقتي زيت وعندما يغل الماء نضع ورق العنب لمدة 3 دقائق ويتغير لونه .









حشو ورق العنب





- نضع في الطاجن شرائح طماطم وبصلة وفلفل وفصوص ثوم ثم نرص شرائح اللحمة ونرص أصابع المحشي.









- ‏نضع شوربة مغلية ونضعها علي المحشي حتى الوش ونهز الحلة ثم نضيف ملعقتي دبس رمان وملعقة عصير ليمون ثم غطي الحلة او الطاجن ويرفع علي النار لمدة نصف ساعة او حتي تمام السوي .





















مقادير عمل محشي الفرن الجبار









نص كيلو ورق عنب

نص كيلو لحمة مفرومة

1 كوب ارز

2 ملعقة كبيرة زيت

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

فلفل اسود

ملح "حسب"

خضرة محشي









طريقة عمل محشي الفرن الجبار





- نقوم بغسل الارز ونقوم بتصفيته جيدا





- يوضع علي الارز اللحمة المفرومة والبصل المفروم والخضرة المفرومة والتوابل الملح والفلفل والزيت.





- نقوم بسلق ورق العنب ونضعه في مصفاه، ونحضر "طاجن" ثم يوضع في الطاجن عيدان ورق العنب ثم نلف ورق العنب ويوضع في الطاجن.





- غلي الشوربة وتوضع ويقطع ليمون ويوضع ويترك الطاجن علي النار حتي يتم النضج، نسوي الطاجن علي شياطة الأرز.













مقادير صينية محشي ملفوف بالفرن





زيت زيتون - 250 مل

بصل مفروم - 675 جراما

أرز - 325 جراما

عصير ليمون حامض - 2 شبت

ملعقتان كبيرتان

بقدونس مفروم - 30 جرام

ورق عنب مغسول ومصفّى

250 جراما

صنوبر - ملعقتان كبيرتان









طريقة عمل صينية محشي ملفوف بالفرن





- حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية وسخّني ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدرٍ على النار،وأضيفي البصل وشوّحيه حتى يذبل





- أضيفي بعدها الأرز مع 825 مل من الماء ونصف كمية عصير الليمون الحامض خفّفي النار، غطّي القدر واسلقي الأرز لحوالى 20 دقيقة حتى ينضج الأرز









- أضيفي بعدها الشبت، البقدونس والصنوبر، وقلّبي المكوّنات لخمس دقائق إضافية.





- انزعي عنق أوراق العنب ثمّ ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورق ولفّي كل ورقة جيّدًا وكرّري العملية حتى نفاد الكمية.





- صفّي أوراق العنب في صينية فرن وغطيها بما تبقّى من الزيت وعصير الليمون الحامض ثمّ أضيفي ما يكفي من الماء لتغطية نصف أوراق العنب، وغطّي الصينية بالقصدير ثم أدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة وقدميها على مائدتك!













مقادير عمل المحشي الملفوف بالفرن





حبة ملفوف كبيرة

ارز منقوع

بهارات مشكلة

ملح

ثوم

مرق دجاج





طريقة عمل المحشي الملفوف بالفرن





- نقوم بسلق ورق الملفوف بالماء وتجهيز ورق الملفوف من أجل اللف





- تتبيل الارز بالملح والبهارات والزيت ونبدأ بلف ورق الملفوف بالارز ونضعه بالفرن



