تعرفي على طريقة عمل صينية المحشى بالفراخ.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صينية المحشى بصدور الفراخ.
وتضمّنت مقادير العمل ما يلي:
صدور الفراخ شرائح
بصل مفروم
2 كوب عصير طماطم
2 كوب أرز
باذنجان
كوسة
فلفل
كزبرة خضراء
شبت
بقدونس
زيت
ملح وفلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير العمل ما يلي:
صدور الفراخ شرائح
بصل مفروم
2 كوب عصير طماطم
2 كوب أرز
باذنجان
كوسة
فلفل
كزبرة خضراء
شبت
بقدونس
زيت
ملح وفلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..