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توك شو

تعرفي على طريقة عمل صينية المحشى بالفراخ.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صينية المحشى بصدور الفراخ.

وتضمّنت مقادير العمل ما يلي:

صدور الفراخ شرائح
بصل مفروم
2 كوب عصير طماطم
2 كوب أرز
باذنجان
كوسة
فلفل
كزبرة خضراء
شبت
بقدونس
زيت
ملح وفلفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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